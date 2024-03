Stiri pe aceeasi tema

Halep nu a mai jucat un meci oficial din 29 august 2022

- Nu exista om care sa nu fi incercat sa se miște pe ritmurile muzicii macar o data, mai ales in perioada in care era copil. Vedem adesea persoane de toate varstele care, in momentul in care aud muzica, incep sa faca pași potriviți cu ritmul pe care il aud. Insa mai observam ceva…vedem o fericire aparte…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat luni ca ministerul se pregateste sa supravegheze padurea cu tehnologii avansate, harti satelitare, camere de supraveghere video, dupa ce, impreuna cu colegii de la STS, au inceput dezvoltarea versiunii SUMAL 3.0, care elimina orice vulnerabilitate constatata…

- Ministrul Mediului a declarat intr-o conferinta de presa ca in 2018 au fost emise in medie 11.400 de avize pe zi, in 2019 au fost emise in medie 11.600 de avize pe zi si in 2020 au fost emise in medie 12.100 de avize pe zi in SUMAL. ”Vedem o diferenta destul de mare 2,7 milioane de avize au aparut in…

- UTA - Sepsi 2-1. Marius Ștefanescu, extrema covasnenilor, a fost extrem de suparat dupa infrangerea de la Arad. Ștefanescu a luat un galben dupa ce l-a lovit cu piciorul in cap pe Benga și va lipsi in etapa viitoare, cu Universitatea Craiova. Ștefanescu, dupa UTA - Sepsi: „Benga a dat cu capul in piciorul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri seara, in cadrul emisiunii „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, ca „am fost poate prea entuziaști, optimiști la inceputul ofensivei ucrainene din primavara anului trecut” și ca face un apel „la pregatirea pentru un razboi de lunga…

- Fosta gimnasta Mary Lou Retton (55 de ani), medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, a declarat, in primul ei interviu dupa ce o pneumonie i-a pus viata in pericol, ca a vazut „moartea cu ochii”. ...

Consilierii de probațiune au ales o forma extrema de protest