De ce să descoperi bucuria de a dansa? Nu exista om care sa nu fi incercat sa se miște pe ritmurile muzicii macar o data, mai ales in perioada in care era copil. Vedem adesea persoane de toate varstele care, in momentul in care aud muzica, incep sa faca pași potriviți cu ritmul pe care il aud. Insa mai observam ceva…vedem o fericire aparte pe chipul lor. Dansul este o forma de exprimare a emoțiilor, a creativitații umane care a captivat, a incantat oamenii de-a lungul intregii istorii. Dansul este pasiune pura, un limbaj universal care unește oameni de orice nație, din orice mediu social, de orice varsta.Avem o mulțime de stiluri,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

