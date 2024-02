(UPDATE/VIDEO/FOTO) Elicopter SMURD, solicitat la fața locului. Accident mortal la ieșire din Râmnicu Sărat către Focșani UPDATE 3 Din pacate, una dintre victime, un barbat, a decedat. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Focșani, un șofer de 64 de ani, din Vrancea, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe sensul opus de mers, de catre un barbat de 63 de ani, din Bacau. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului de 64 de ani, din Vrancea, ranirea pasagerei acestuia, o femeie de 46 de ani, din Vrancea, ranirea șoferului din Bacau și a 2 pasagere din mașina acestuia, 2 femei in varsta de 63… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Din pacate, una dintre victime, un barbat, a decedat. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Focșani, un șofer de 64 de ani, din Vrancea, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un alt autoturism…

- UPDATE 2 In jurul orei 14:40, s-a reluat traficul, circulandu-se alternativ. UDPATE 1 Un elicopter SMURD a sosit la fața locului, pentru preluarea uneia dintre victime. Cinci persoane ar fi fost ranite in urma evenimentului rutier, doua dintre acestea ramanand incarcerate. Sursa video: DRDP Buzau Sursa…

- UDPATE Un elicopter SMURD a sosit la fața locului, pentru preluarea uneia dintre victime. Cinci persoane ar fi fost ranite in urma evenimentului rutier, doua dintre acestea ramanand incarcerate. Sursa video: DRDP Buzau Sursa foto: DRDP Buzau *ȘTIRE INIȚIALA Traficul rutier este blocat pe DN2, km. 149+300,…

- UDPATE Un elicopter SMURD a sosit la fața locului, pentru preluarea uneia dintre victime. Sursa video: DRDP Buzau Sursa foto: DRDP Buzau *ȘTIRE INIȚIALA Traficul rutier este blocat pe DN2, km. 149+300, la intrare in Rm. Sarat, dinspre Focșani, din cauza unui accident rutier in care sunt implicate doua…

- Un varstnic și-a pierdut viața, aseara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, pe DN 2 E85, la ieșire din Poșta Calnau catre Potarnichești. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, un șofer de 22 de ani, din Bisoca,…

- UPDATE – Un nou cutremur s-a produs, luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit sursei citate, seismul a avut loc…

- In ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:48 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.3, la adancimea de 68.1 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km V de Focsani, 56km E de Sfantu-Gheorghe, 73km E de Brasov,…

- UPDATE: Seismologii au rectificat, la 4.2, gradul cutremurului produs in aceasta dimineața. Știrea inițiala: Duminica, 24 decembrie 2023 la ora 08:06:28 s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 100.0km, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare…