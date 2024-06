(UPDATE/FOTO) Accident grav la ieșire din Rm. Sărat spre Focșani UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara, conduse pe direcția Buzau catre Vrancea, de catre o tanara de 19 ani și un barbat de 75 de ani, ambii din Buzau. In urma coliziunii, autoutilitara a fost proiectata intr-un autoturism ce se deplasa din sens opus, la volanul caruia se afla un șofer de 26 de ani, din Vrancea, iar autoturismul tinerei a fost proiectat intr-o alta autoutilitara, staționata. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 75 de ani, care a fost preluat de ambulanța și transportat la spital pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic dirija, in aceasta noapte, pe DN2E85, la ieșire din Ramnicu Sarat catre Focșani, in urma unui accident rutier. ,,Se pare ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, o persoana este evaluata medical.” , transmit reprezentanții IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- Doi barbați au fost raniți, in urma unui accident produs pe DN 2 E 85, vineri seara, in apropiere de intersecția cu drumul spre Racovițeni, in județul Buzau, eveniment in urma caruia unul dintre autovehiculele implicate a avut scurgeri importante de carburanți, așa cum se poate observa in imaginile…

- Un cutremur de 2,3 grade s-a produs, marți, la ora 10:49, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 21,5 km, in apropierea urmatoarelor orase: 39 km NE de Ploiești, 47 km V de Buzau, 65 km SE de Brașov, 73…

- Update. Un nou cutremur slab cu magnitudinea 3,5 s-a produs luni dimineata, la ora 7:16, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 127,1 kilometri, in…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului, a reieșit ca motocicleta condusa de un tanar de 30 de ani, din Vadu Pașii, pe direcția Brașov catre Buzau, a pierdut controlul asupra direcției,imprejurare in care s-a rasturnat. Accidentul s-a soldat cu ranirea motociclistului, acesta fiind preluat de ambulanța…

- UPDATE 4 – Accident Poșta Calnau, E85 ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre 5 autoturisme ce se deplasau pe direcția Vrancea catre Buzau, la volanul carora se aflau trei șoferi bucureșteni, unul de 49 de ani și doi de 39 de ani, un conducator auto din Constanța,…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara ambele conduse dinspre Merei catre intersecția cu DN1B, de catre doi șoferi de 24 și 70 de ani, din Merei și Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 70 de ani și a…