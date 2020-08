Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 oameni au murit si 15 sunt raniti grav dupa ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri si membri ai echipajului a parasit pista la aterizarea pe aeroportul din Kozhikode, in vestul Indiei, si s-a rupt in doua, a anuntat politia, citata de AFP, transmite Agerpres .

