- Avionul de linie care s-a ciocnit cu un avion al pazei de coasta intr-un accident catastrofal pe aeroportul Haneda din Tokyo a primit permisiunea de aterizare pe pista, au afirmat directorii Japan Airlines, in timp ce poliția investigheaza daca accidentul a implicat neglijența profesionala.

- Oficialii japonezi au confirmat ca avionul de pasageri care s-a ciocnit ieri cu o aeronava a Garzii de Coasta pe aeroportul Haneda din Tokyo avea permisiune de aterizare de la controlorii de trafic aerian. Intr-o inregistrare din turnul de control de la Haneda, aparent realizata in momentele dinaintea…

- O aeronava a Pazei de Coasta din Tokyo a fost lovita de un avion al Japan Airlines, in care se aflau sute de pasageri și care a luat foc pe pista aeroportului Haneda. Din echipajul aeronavei Pazei de Coasta, o persoana a fost ranita, iar șase sunt disparu

Un avion al unei companii aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo – Haneda, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei de Coasta.

