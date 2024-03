O drona militara s-ar fi prabusit pe un camp la doar 12 km distanta de municipiul Braila, insotita de o bubuitura puternica. Localnicii au sunat speriați la 112, transmite B1 TV. stire in curs de actualizare The post O drona militara s-ar fi prabusit la Braila appeared first on Cotidianul RO .