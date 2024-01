Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Voineasa intervine, joi, pentru cautarea a patru copii care s-au ratacit in padure, dupa ce au iesit din perimetrul partiei Transalpina. ”Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Voineasa pentru cautarea si salvarea unui grup de patru copii iesiti din perimetru…

- UPDATE Pe numele primarului fugar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost emis, vineri seara, un mandat european de arestare. Asta dupa ce autoritațile au stabilit ca aceasta ar fi parasit Romania vineri dimineața, la ora 7.00, prin punctul de trecere a frontierei Petea (județul Satu Mare),…

- China se confrunta cu o epidemie de pneumonie infantila. Spitalele, ”copleșite de copii bolnavi”. O alerta a sistemului de monitorizare ProMed vorbește despre o epidemie de „pneumonie nediagnosticata” la copii in China. Happening Now: A new form of Pneumonia in children is overwhelming hospitals in…

- UPDATE: Pirotehnistii au verificat ambele autoturisme ale fostei judecatoare, care sunase la 112 sa spuna ca a fost amenintata si ca sub un autoturism ar putea fi amplasata o bomba. Niciun dispozitiv strain nu a fost insa gasit. „Masinile familiei, precum si imobilul, au fost verificate, nefiind gasit…

- UPDATE: Barbatul suspectat ca este autorul atentatului din Bruxelles a fost arestat, a anunțat marți procuratura belgiana, citata de agenția AFP. Știre inițiala: Doi suporteri suedezi au fost uciși luni seara și un șofer de taxi a fost ranit dupa ce s-au tras focuri de arma la Bruxelles. Un barbat care…