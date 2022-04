UPDATE: Verificarile efectuate la Aeroportul Otopeni s-au incheiat și s-a constatat ca amenințarea cu bomba a fost falsa, a anunțat Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti. „Verificarile efectuate de catre institutiile abilitate ale statului s-au incheiat si s-a constatat ca amenintarea cu bomba a fost falsa. Pasagerii urmeaza a fi imbarcati, iar aeronava Lufthansa, cu destinatia […] The post UPDATE. Alerta cu bomba la bordul unui avion care urma sa decoleze de pe Aeroportul Otopeni. Intervin trupele Antitero appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…