- Vineri in jurul orei 03:40, polițiștii SPR 3 Marginea, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe DN 2E din Horodnic de Sus. Conducatorul auto a fost legitimat in persoana unui barbat de 40 ani, domiciliat in Vicovu de Jos, care a prezentat pentru control documentele personale și cele…

- ■ incidentul s-a petrecut in Parcul Municipal din Roman ■ victima a fost un adolescent de 15 ani ■ agresorul, care are 17 ani, a fost identificat de polițiști și reținut ■ urma sa fie prezentat procurorilor ■ Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț a facut precizari despre…

- ■ ofiterul de la Directia Anticoruptie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Neamt este anchetat de procurori pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis Dosarul este instrumentat de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, dupa o actiune care…

- La data de 21 ianuarie ora 21:07, echipajul de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 14 Vama, in timp ce acționa pe DJ 176 pe raza comunei Moldovița a constatat ca un barbat in varsta de 25 de ani din localitate a condus autoturismul, autorizația de circulație provizorie fiind expirata.…

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, polițiștii din comuna Ion Creanga au prins in flagrant un tanar de 26 de ani, domiciliat in aceeași localitate, care deținea ilegal o arma și muniție. „La data de 17 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- Un tanar de 21 de ani din Singeorz-Bai s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost surprins de polițiști, in timp ce se plimba cu mașina prin stațiune, bazandu-se pe permis fals de Mexic. Tanarul a fost identificat in weekend, in urma unui control de rutina. Polițiștii l-au oprit pe tanarul de 21 de ani…

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Neamț, in ziua de 27 decembrie 2023, in jurul orei 13:30, cadrele de la Serviciul Rutier au depistat, pe strada Eroilor, in Piatra Neamț, un autoturism, condus de un tanar, de 24 de ani, din Rediu. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul…

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, cadrele de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat, pe raza localitații Farcașa, un barbat de 36 ani, care deținea, fara drept, articole pirotehnice din categoria F3, F4 și P1. Cantitatea confiscata…