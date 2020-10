Stiri pe aceeasi tema

- Romania are a doua cea mai mare rata a mortalitatii COVID-19 din Europa, devansand Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, tari in care s-au inregistrat foarte multi morti. Motivele sunt complexe, realitatea e una singura: riscul unui deces este mai ridicat in Romania decat in alte tari.

- Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP. In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea lunii mai. Dintre cele peste…

- In perioada martie-mai, aproximativ 95% dintre calatoriile cu avionul au fost anulate, iar 82% dintre turiștii din intreaga lume și-au schimbat planurile de calatorie. La nivelul ultimelor șase luni, jumatate dintre zborurile interne au fost anulate. Specialiștii Vola.ro, cea mai mare agenție de turism…

- Pentru organizarea și desfașurarea peste hotare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, la 11 septembrie 2020 Comisia Electorala Centrala a solicitat concursul și opinia Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene pentru deschiderea a 202 secții de votare in strainatate, iar ulterior,…

- Italia a inregistrat in ultimele saptamani rezultate favorabile in ceea ce privește raspandirea de coronavirus, in timp ce Spania, Franta si Marea Britanie se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de infectii, potrivit Financial Times, citata de Business Magazine. La vremea in care coronavirusul…

- Europa a depașit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19. Rusia conduce topul tarilor cu cele mai multe infectari. Peste patru milioane de europeni au fost infectați pana acum cu noul coronavirus, anunța AFP pe Twitter. In total au fost inregistrate peste 4.006.077 cazuri in Europa, iar in topul…

- Zentiva S.A., cel mai mare producator local de medicamente generice in unitați vandute*, a inregistrat o cifra de afaceri neta de 272,3 mil. RON in primul semestru al anului 2020, cu 3% mai puțin decat in aceeași perioada a anului trecut. Profitul operațional al companiei este de 45 mil. RON. In prima…

- Festivalul international de comedie Film 4 Fun, ajuns la editia a XII-a, se va desfasura online, pe site-ul Film4Fun.ro, incepand de joi pana duminica, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectatorii din intreaga lume pot viziona 48 de comedii comice scurte din 20 de tari - Argentina, Australia,…