Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, Laurențiu Ghița, a fost adus in tara, sambata dimineața, din Scoția. Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si omorat pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, unul in Scotia – Laurentiu…

- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu va fi adus in țara in aproximativ o saptamana. Potrvit surselor Digi24, va ajunge in Romania in noaptea de 29 spre 30 decembrie.

- Polițistii i-au prins pe doi dintre presupușii criminali ai lui Adrian Kreiner. Doi barbați, ambii din Dolj, au fost arestați in strainatate. Laurențiu Ghița și Cristian Minae au fost gasiți in Scoția și Irlanda, acolo unde ar fi fugit dupa ce ar fi comis crima din Sibiu. Iata cand ar trebui sa ajunga…

- Ultimul dintre cei trei criminali ai omului de afaceri Adrian Kreiner este dat in urmarire generala. Polițiștii au reușit sa ii prinda pe ceilalți doi, dupa ce au fugit din țara. Unul a fost gasit in Scoția, celalalt in Irlanda de Nord. Acum, toate forțele sunt mobilizate pentru a-l gasi pe cel de-al…

- Polițiștii continua ancheta in cazul uciderii lui Adrian Kreiner. Dupa ce au reținut un barbat nevinovat, oamenii legii au reușit sa prinda doi dintre cei trei suspecți in cazul crimei din Sibiu. Au aparut imagini noi cu cei doi barbați. Iata cum arata și cine sunt, de fapt.

- Politia Romana anunta ca doi dintre cei trei suspecti ai crimei de la Sibiu au fost prinsi. Marian Minae și Laurențiu Ghița sunt cei doi suspecți retinuti duminica. Minae a fost prins in Irlanda de Nord, iar Laurențiu Ghița in Scoția. Cum au fost prinsi suspectii? Cei doi au fost depistati de partenerii…

- Doi dintre suspecții care l-ar fi ucis pe Adrian Kreiner din Sibiu, au fost arestați peste hotare, in Scoția și Irlanda de Nord. Autoritațile romane au emis mandate internaționale de urmarire și arestare a celor doi.

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.