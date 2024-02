Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Badea, unul din mercenarii romani uciși de rebelii din M23 in R.D. Congo a fost un mare sportiv roman, cunoscut in mediul iubitorilor și practicanților de arte marțiale, multiplu campion la sporturi de contact. Acesta a pierit in confruntarile violente de miercuri dimineața din jurul localitații…

- ”As dori sa va anunt ca prioritatea absoluta a Guvernului in urmatoarele doua saptamani este sa finalizam setul de norme prin care in toate licitatiile publice sa se aplice «Criteriul verde». Este cel mai puternic instrument pentru a sustine companiile romanesti, folosind un principiu european punctat…

- ”Insula de 1 milion” (Million Dollar Island) se pregatește sa intre in grila Kanal D. Reality show-ul este un mare experiment social in istoria televiziunii. Fiecare concurent va primi din capuil locului 20.000 de lei. Producția ce poarta semnatura lui John de Mod, cel ce a inventat faimoasele ”The…

- ”Insula de 1 milion” (Million Dollar Island) se pregatește sa intre in grila Kanal D. Reality show-ul este un mare experiment social in istoria televiziunii. Fiecare concurent va primi din capuil locului 20.000 de lei. Producția ce poarta semnatura lui John de Mod, cel ce a inventat faimoasele ”The…

- Plin de emoție și nostalgie la uzina de automobile Dacia de la Mioveni, Marcel Ciolacu a decretat ca un model al brandului brandului auto sa devina, pe viitor, mașina oficiala a Guvernului. Premierul a și testat un nou model Duster, automobil pe care l-a catalogat ”bestial”, așa cum ar fi spus fiul…

- Prezent miercuri, 7 februarie, la uzina Dacia de la Mioveni pentru o vizita de mai multe ore, premierul Marcel Ciolacu l-a criticat pe Gheorghița Vlad, șeful Statului Major, pentru declarațiile facute privind necesitatea serviciului militar voluntar.

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris pe pagina sa de Facebook ca șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, folosește banii publici in interesul propriei campanii electorale. „”Reforma” socialista a pensiilor DUBLEAZA deficitul la fondul de pensii. Romanii sunt forțați sa plateasca taxe mai mari in 2024 și bugetele…