- In exclusivitate, Ziarul Puterea va prezinta o inregistrare audio cutremuratoare a discuției dintre mercenarii romani implicați in seara tragicului atac din Republica Democrata Congo. „Suntem prinși in ambuscada, așteptam sa vina noaptea sa scapam de aici!” – sunt cuvintele disperate ale militarilor…

- Presedintele AUR, George Simion, a fost interzis in Republica Moldova pentru inca 5 ani, a transmis Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau pentru Newsmaker.„In Republica Moldova, strainii pot fi declarate persoane indezirabile daca aceștia au desfașurat,…

- Unu din zece romani spune ca se descurca foarte greu, iar peste un sfert dintre respondenți recunosc ca au doar strictul necesar, arata studiul IRES, „Romanii in 2023”.Creșterea prețurilor este fenomenul care ar fi afectat negativ in cea mai mare masura Romania, conform studiului anual realizat de IRES,…

- Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 2 dimineața, cand un singur autoturism a fost gasit rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au sosit imediat pompierii din Stația Mihailești, cu echipamentele lor de intervenție, precum o autospeciala de stingere echipata cu modul de descarcerare,…

- Daca aveți nevoie de serviciile unui detectiv particular ar fi bine sa știți in ce fel va poate ajuta și cam ce tarife se practica in piața din Romania. Ziarul Puterea s-a interesat pentru a afla cate ceva despre toate acestea la Asociația Naționala a Detectivilor din Romania. 150 de euro ora de consultanța…

- Fenomenul fotovoltaicelor ia amploare și risca sa se transforme intr-un colos cu picioare de lut. Sunt aproape 100 de mii de romani care iși produc energie cu ajutorul soarelui, numai ca rețeaua de electricitate naționala, veche de 60 de ani, nu-i poate susține. Pentru a gestiona situația, autoritațile…

- Florin Dumitrescu a pregatit o surpriza pentru fanii sai și iși va retipari carțile sale de rețete. Chef-ul a uimit pe toata lumea in momentul in care a ales sa iși dea demisia de la „Chefi la cuțite”.Chiar daca momentan nu mai apare pe micul ecran și a renunțat la show-ul culinar „Chefi la cuțite”,…

- Autoritațile federale americane competente au pus sub acuzare 14 persoane de cetațenie romana, banuite de implicare in activitatea gruparii infracționale cunoscuta sub denumirea de „SANDU SYNDICATE”, al carei lider a fost arestat in cursul lunii martie 2023, pe teritoriul S.U.A.