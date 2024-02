Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Badea, unul din mercenarii romani uciși de rebelii din gruparea M23 in R.D. Congo, a fost un mare sportiv, cunoscut in mediul iubitorilor și practicanților de arte marțiale, multiplu campion la sporturi de contact. Fostul sportiv roman a pierit in confruntarile violente de miercuri dimineața…

- Tragedia in Congo dezvaluie intunecatul univers al mercenarilor romani și liderul controversat, Horațiu Potra. In ultimele saptamani, un fenomen alarmant a captat atenția publicului roman: cadre militare din diverse structuri, precum MApN, MAI și SRI, au luat in considerare inrolarea in Legiunea lui…

- ”As dori sa va anunt ca prioritatea absoluta a Guvernului in urmatoarele doua saptamani este sa finalizam setul de norme prin care in toate licitatiile publice sa se aplice «Criteriul verde». Este cel mai puternic instrument pentru a sustine companiile romanesti, folosind un principiu european punctat…

- ”Insula de 1 milion” (Million Dollar Island) se pregatește sa intre in grila Kanal D. Reality show-ul este un mare experiment social in istoria televiziunii. Fiecare concurent va primi din capuil locului 20.000 de lei. Producția ce poarta semnatura lui John de Mod, cel ce a inventat faimoasele ”The…

- ”Insula de 1 milion” (Million Dollar Island) se pregatește sa intre in grila Kanal D. Reality show-ul este un mare experiment social in istoria televiziunii. Fiecare concurent va primi din capuil locului 20.000 de lei. Producția ce poarta semnatura lui John de Mod, cel ce a inventat faimoasele ”The…

- Acolo unde regulile sociale nu exista, acestea trebuie inventate! Cel mai intens show de aventura si cel mai mare experiment social din istoria televiziunii va uimi publicul din Romania – “Insula de 1 milion”! Kanal D a achizitionat “Million Dollar Island”, un format revolutionar, care a rescris modalitatea…

- Romanii au inceput deja sa se inscrie pe listele unei noi emisiuni ce urmeaza sa fie lansata in Romania. La show-ul „Insula de 1 milion” nu pot participa insa decat 50 de concurenți. Miza este uriașa – e cea mai mare din televiziune. Ce trebuie sa știi despre formatul achiziționat de Kanal D. Kanal…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris pe pagina sa de Facebook ca șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, folosește banii publici in interesul propriei campanii electorale. „”Reforma” socialista a pensiilor DUBLEAZA deficitul la fondul de pensii. Romanii sunt forțați sa plateasca taxe mai mari in 2024 și bugetele…