”Insula de 1 milion” (Million Dollar Island) se pregatește sa intre in grila Kanal D. Reality show-ul este un mare experiment social in istoria televiziunii. Fiecare concurent va primi din capuil locului 20.000 de lei. Producția ce poarta semnatura lui John de Mod, cel ce a inventat faimoasele ”The Voice” (la noi ”Vocea Romaniei, Pro TV), ”Big Brother” ori ”Deal or No Deal”, pune la bataie 1.000.000 lei. Este cel mai mare premiu dat de o televiziune din Romania celor ce accepta provocarea televizata. Cu mult peste premiul de la ”Vocea Romaniei” și ”Survivor” (cate 100.000 de euro) ori ”Romanii…