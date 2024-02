Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vine de acolo niciun pericol!", a afirmat Ciolacu.Seful Guvernului a adaugat ca pregatirea militara voluntara e o abordare corecta, dar nu trebuie pusa in contextul razboiului din Ucraina."Pe mine ce ma deranjeaza este contextul, in momentul in care orice tara trebuie sa pregateasca si pentru ce…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Mioveni, despre introducerea serviciului voluntar militar, ca il deranjeaza contextul in care a fost facut anuntul despre necesitatea acestuia, cum ca exista un pericol care ar veni dinspre Rusia spre Romania. „Nu vine de acolo niciun pericol!”, a afirmat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Mioveni, despre introducerea serviciului voluntar militar, ca il deranjeaza contextul in care a fost facut anuntul despre necesitatea acestuia, cum ca exista un pericol care ar veni dinspre Rusia spre Romania."Nu vine de acolo niciun pericol!", a afirmat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Mioveni, despre introducerea serviciului voluntar militar, ca il deranjeaza contextul in care a fost facut anuntul despre necesitatea acestuia, cum ca exista un pericol care ar veni dinspre Rusia spre Romania. „Nu vine de acolo niciun pericol!”, a afirmat…

- Potrivit ministrului Apararii, Armata Romana a trecut de la peste 320.000 de oameni la situatia de a avea aproximativ 80.000. Acesta susține cu tarie ca, in acest moment, nu exista pericolul unui razboi in Romania.Scandalul a inceput, dupa ce noul șef al Statului Major al Armatei a spus ca e nevoie…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, al doilea om in stat, a declarat sambata, 3 februarie, la Prima News, ca romanii nu trebuie sa se sperie, dar legea care pregateste populatia pentru razboi trebuie sa fie modificata.„Romania are nevoie de tot ceea ce este necesar pentru a fi in masura sa se apere. De…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca "nu este cazul sa ne pregatim de razboi", precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia."Nu este cazul sa ne pregatim de razboi", a spus…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca nu este cazul sa ne pregatim de razboi, precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia, potrivit Agerpres.Nu este cazul sa ne pregatim de razboi,…