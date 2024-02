Untul de muscă, un nou produs alimentar controversat care urmează să ajungă în magazine Cercetatorii de la o universitate din Belgia au creat aceasta grasime din larve pentru a putea fi folosita in prima instanța in prepararea dulciurilor. Grasimea este produsa dupa ce larvele de musca inmuiate in apa sunt puse intr-un blander și apoi trecute printr-o centrifuga care separa untul de insecte.In urma experimentelor, consumatorii au spus ca nu se simte nicio diferența atunci cand cantitatea de unt de musca este mica.Atenție, video cu impact emoțional! Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

