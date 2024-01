Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters. Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Viceprimarita comunei Codaesti, Lenuta Damian, a fost retinuta de politisti in urma unei perchezitii domiciliare desfasurate in cursul zilei de joi, transmite Agerpres. Viceprimarița este și profesoara de de Limba Romana la Liceul „Stefan cel Mare” din comuna Codaesti și este acuzata ca și-a falsificat…

- De la 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru urmatoarele sase luni. Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele razboiului din Ucraina,…

- Armata Israelului a preluat controlul asupra unei rețele secrete de tuneluri care aveau rol de buncar pentru conducerea Hamas și de ruta de transport catre zone diferite din orașul Gaza, potrivit publicației Jerusalem Post. ”Acesta este un oraș care exista pe doua niveluri, unul deasupra solului și…

- Fortele armate ucrainene au atacat duminica noaptea cu drone un depozit petrolier din regiunea Lugansk, aflata sub ocupatie rusa. Depozitul a fost distrus, potrivit mai multor surse concordante. Autoritatile instalate de Moscova au transmis ca atacul a provocat un incendiu, care a fost stins, si nu…

- Israelienii au facut publice imagini cu un nou tunel al teroristilor, aflat chiar sub principalul spital din Gaza, al-Shifa. Hamas neaga prezenta militara in unitatea medicala. Israel si Hamas sunt la un pas de un acord pentru eliberarea ostaticilor in schimbul unei incetari a focului. Sub spitalul…

- Il evitam din motive evidente, dar facem o mare greșeala: banalul usturoi, nelipsit din mancarurile gatite de mamele și bunicile noastre, este un adevarat „super-aliment” daca ne uitam la profilul sau nutrițional și mai ales la compușii puternici care combat inflamația din corp. Usturoiul, un ingredient…