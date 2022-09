Universitatea Craiova, sub lupa lui Sorin Cârțu: “Avem un defect mare, o superficialitate în joc” Președintele Universitații Craiova, Sorin Carțu (66 de ani), a reacționat dupa victoria gruparii oltene, 4-3, in meciul cu Farul. Oficialul formației oltene s-a aratat nemulțumit de cei trei fundași centrali și a lasat sa se ințeleaga ca sistemul 3-4-3, ales de Radoi, nu este eficient pana in acest moment. “Are calitați excepționale, au fost doua goluri foarte frumoase. Exact ce trebuie sa faca un atacant. A fost inspirat și din punctul meu de vedere aștept in continuare aceste lucruri. Acesta e organismul lui. Aduceți-va aminte din perioada mea de Coraș, fost jucator de echipa naționala. Eu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova , Sorin Cartu, a fost bulversat de modul cum s-a desfasurat meciul cu Farul, dar s-a aratat bucuros ca punctele au ajuns in Banie. „Din cauza unor astfel de meciuri m-am lasat de antrenorat. Mi-ar fi fost greu sa gestionez acum. Cand esti tanar e altceva,…

- Elvir Koljic (27 de ani), atacantul Universitații Craiova, ar putea rata meciurile oltenilor cu Farul, CFR Cluj și FCSB. El a ieșit accidentat in meciul cu Hermannstadt (0-1) in minutul 64, fiind inlocuit cu Markovic. Atacantul ar fi suspect de ruptura musulara, potrivit Fanatik. ...

- Antrenorul Universitații Craiova, Mirel Radoi (41 de ani), a prefațat meciul cu FC Botoșani din epilogul etapei a 7-a a Superligii. Partida dintre cele doua echipe este programarta luni, de la ora 21:00. Jucatorii formației ardelene sunt inca afectați de ratarea calificarii in grupele Conference League.…

- Sorin Carțu, președintele Universitații Craiova, spune ca amenda e singura procedura disciplinara pe care o va indura Paul Papp (32 de ani), fundașul care și-a lasat echipa in inferioritate cu Beer Sheva din cauza unui gest necugetat comis pe tunelul dinspre vestiare. Președintele alb-albaștrilor și-a…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a facut public un episod ce l-a avut protagonist in urma cu mai mulți ani pe Paul Papp, fundașul Universitații Craiova. Luat in colimator de Radoi și Carțu pentru gestul necugetat din meciul cu Beer Sheva, stoperul oltenilor a fost luat la bani marunți…

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va intalni pe Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. Meciul va incepe in jurul orei 20:00 și va fi transmis in direct pe Digi Sport 3. Elvetianca a invins-o pe a doua favorita,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a admis ca Ionut Nedelcearu ar putea completa lotul lui Laszlo Balint. Oficialul oltean a punctat ca nu i s-a facut inca o oferta fundasului, dar ca acesta se regaseste pe lista de cumparaturi. „Vrem sa aducem trei jucatori. V-am spus de la…