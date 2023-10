Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata triplarea ajutorului umanitar, pana la 75 de milioane de euro, pentru populatia din Fasia Gaza, transmite AFP.„Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru Gaza.…

- Un cetațean din Republica Moldova de 35 de ani se numara printre victimele atacului terorist comis de catre teroriștii Hamas infiltrați din Fașia Gaza. Anunțul a fost facut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau, conform deschide.md.”Cu profunda tristețe, informam…

- Sediul Comisiei Europene a fost iluminat, noaptea trecuta, in semn de solidaritate cu Israelul. „Teroriștii Hamas au lovit in inima Israelului, capturand și ucigand femei și copii nevinovați. Israelul are dreptul sa se apere – astazi și in zilele urmatoare. Uniunea Europeana este alaturi de Israel”,…

- Bruxelles promite bani pentru țarile care primesc mai mulți refugiați, inclusiv ucrainenii care fug de razboiul din țara. Anunțul a fost facut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Citește și: Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat Comisia Europeana va propune alocarea unei sume…

- Uniunea Europeana ar trebui sa impuna sancțiuni impotriva Azerbaidjanului, a declarat Lars Patrick Berg, membru german al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European și membru al Comisiei pentru Afaceri Externe a acestuia din urma, intr-un interviu acordat Tempi, scrie…

- Mario Draghi. fostul premier italian si presedinte al Bancii Centrale Europene, va fi solicitat sa consilieze Uniunea Europeana pentru a mentine economia competitiva pe masura ce face tranzitia la energia verde, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters.…