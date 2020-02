Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis vineri, imediat dupa Brexit, intarirea relatiilor bilaterale cu Londra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Vom continua sa intarim relatiile noastre deja puternice, productive si prospere cu Regatul Unit intr-un moment in care ei deschid un nou capitol",…

- Regatul Unit va parasi blocul comunitar, la care a aderat in 1973, vineri 31 ianuarie la miezul nopții, atunci cand drapelul acestei țari va fi retras de la instituțiile Uniunii Europene. Pentru acest deznodamant, cel mai recent pas a fost facut de Parlamentul European care a ratificat, la Bruxelles,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat miercuri membrilor echipei sale proiectul de mandat pentru negocierea viitoarei relatii post-Brexit cu Londra, transmite DPA. Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, ''are in vedere…

- Negociatorul sef al UE Michel Barnier a avertizat luni in privinta unei rupturi brutale a schimburilor comerciale intre Regatul Unit si Uniunea Europeana daca acestea nu reusesc sa se inteleaga in acest an referitor la viitoarea lor relatie de dupa Brexit, relateaza AFP. "Prima faza este acum terminata…

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Boris Johnson este ''unul dintre cei mai curajosi politicieni din Europa'' si Uniunea Europeana ar trebui sa-si propuna relatii strategice solide cu Regatul Unit dupa ce aceasta paraseste blocul comunitar, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, transmite Reuters. …

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat marti ca tratativele cu Londra privind viitoarea sa relatie comerciala cu blocul comunitar vor fi "dificile si solicitante" si a asigurat ca UE "nu va tolera un avantaj competitiv incorect", relateaza Reuters potrivit Agerpres.…