Stiri pe aceeasi tema

- Trei deputați romani au fost vizati de un grup de hackeri, sustinut de guvernul chinez, care a actionat la nivel global. Autoritațile de la Washington, Londra și Wellington au acuzat, in ultimele doua zile, ca hackerii susținuți de China le-ar fi vizat populația sau guvernele.

- Trei parlamentari din Romania, care fac parte dintr-un grup international ostil Beijingului, au fost vizati de un grup de hackeri sustinut de guvernul chinez, dezvaluie marți, 26 martie, Radio Europa Libera.Deputatii Catalin Tenita (REPER) și Alexandru Muraru (PNL), precum si fostul deputat Pavel Popescu…

- Trei parlamentari din Romania au fost vizati de un grup de hackeri sustinut de guvernul chinez. SUA si Marea Britanie spun ca grupul a actionat la nivel global, ca sa stranga date despre guverne, politicieni sau alegatori. Cei trei deputati din Romania fac parte dintr un grup international ostil Beijingului,…

- Trei parlamentari din Romania au fost vizati de un grup de hackeri sustinut de guvernul chinez. SUA si Marea Britanie spun ca grupul a actionat la nivel global, ca sa stranga date despre guverne, politicieni sau alegatori. Cei trei deputati din Romania fac parte dintr-un grup international ostil Beijingului,…

- Marea Britanie și SUA au acuzat luni China in legatura cu o ampla campanie de spionaj cibernetic, prin care au fost afectate oficialitați din cele doua țari. Autoritațile de la Londra și Washington au acuzat grupul de hackeri așa-numit APT31 ca este o ramura a Ministerului Securitații din China și au…

- Marea Britanie și SUA au acuzat luni China in legatura cu o ampla campanie de spionaj cibernetic, prin care au fost afectate oficialitați din cele doua țari, potrivit Mediafax, preluat de stiripesurse.ro. Autoritațile de la Londra și Washington au acuzat grupul de hackeri așa-numit APT31 ca este o ramura…

- Marea Britanie și SUA au acuzat luni China in legatura cu o ampla campanie de spionaj cibernetic, prin care au fost afectate oficialitați din cele doua țari, potrivit Mediafax. Autoritațile de la Londra și Washington au acuzat grupul de hackeri așa-numit APT31 ca este o ramura a Ministerului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a oferit prima reacție in dosarul Roșia Montana. Oficialul susține ca are incredere in Guvern, care” in ințelepciunea lui, și-a luat masuri de precauție, a angajat firme de avocați și cauta soluții”. ”In primul rand cred ca este bine sa așteptam decizia, dar sunt…