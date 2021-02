​Uniunea Europeană denunţă decizia Rusiei de expulzare a unor diplomaţi europeni Uniunea Europeana a condamnat cu fermitate, vineri seara, decizia Rusiei de expulzare a unor diplomati din tari membre UE acuzati de participare la protestele opozitiei ruse fata de arestarea disidentului Aleksei Navalnîi, scrie Mediafax.



Administratia Vladimir Putin a declarat vineri personae non gratae diplomati din Germania, Polonia si Suedia acuzati de participare la mitinguri "ilegale" organizate de opozitie pe 23 ianuarie în orasele Moscova si Sankt-Petersburg. "Partea rusa se asteapta ca în viitor misiunile diplomatice ale Regatului Suediei, Republicii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

