- Comisia Europeana și Fondul European de Investiții (FEI) au anunțat vineri lansarea unui nou fond in valoare de 175 de milioane de euro pentru a susține inovarea in domeniul apararii și securitații, noteaza Reuters. Se preconizeaza ca fondul de capital pentru aparare va mobiliza investiții totale de…

- Intr-o rasturnare uimitoare de situație, Tottenham Hotspur a reușit sa respinga concurența celor de la Bayern Munchen pentru a-și asigura serviciile talentatului fundaș central Radu Dragușin, intr-o tranzacție de mare succes, in valoare de 30 de milioane de euro (25,8 milioane de lire sterline). Aceasta…

- Uniunea Europeana a livrat Ucrainei aproximativ 300.000 din milionul de obuze promise pana in prezent, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timp ce participa la o reuniune NATO la Bruxelles, potrivit Reuters. Vorbind cu reporterii in marja evenimentului, Kuleba a cerut…

- Guvernul se pregatește sa-și ia ″in mod necondiționat și irevocabil″ angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct, de la bugetul de stat, cu pana la aproape 50 milioane euro, la subvenționarea dobanzii datorate de Ucraina la rambursarea imprumutului de 18 miliarde euro din partea UE…

- Primaria Capitalei vrea sa inchirieze luminițe de Craciun de peste 3,3 milioane lei și sa cumpere decorațiuni de circa 2 milioane lei, potrivit unor anunțuri de achiziție publica. „In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se arata in anunțul postat…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au prezentat dovezi care arata ca explozia de noaptea trecuta la un spital din Gaza a avut loc din cauza unei greșeli a militanților jihadiști, pe care i-a interceptat in timp ce se intrebau daca „e de la ei”. Incidentul a provocat moartea a sute de persoane,…