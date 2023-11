Stiri pe aceeasi tema

- Un copil moare la fiecare 10 minute si doi sunt raniti in Fasia Gaza de la izbucnirea razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, la 7 octombrie, potrivit UNICEF, care sustine ca a transformat enclava palestiniana intr-un "cimitir pentru copii", transmite EFE, preluata de Agerpres."Gaza…

- Mohammad Al-Aloul, fotograf pentru agenția turca de știri Anadolu, a declarat ca și-a pierdut cei patru copii, patru dintre frații sai și copiii acestora intr-un atac israelian asupra taberei Maghazi. Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din Fașia Gaza, administrata de Hamas, a declarat ca…

- Ministrii de Externe turc Hakan Fidan s iranian Amir Abdollahian indeamna miercuri la convocarea unei Conferinte Internationale in vederea evitarii unui razboi in regiunea Orientului Mijlociu, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Presedintele iranian a propus o reuniune cu liderii regionali, tarile islamice…

- Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) afirma ca 2.360 de copii au murit in contraatacurile israeliene in Fasia Gaza, ca raspuns la atacul Hamas din 7 octombrie din sudul Israelului, transmite miercuri dpa, conform Agerpres.Alti 5.364 de copii au fost raniti, potrivit UNICEF, care citeaza…

- Presedintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, i-a cerut, joi, ajutorul Papei Francisc pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, a anuntat organizatia, relateaza AFP. Planificata pentru inceputul lunii septembrie, in cursul audientei de la Vatican, Ronald Lauder i-a…

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Președintele palestinian și președinte al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Mahmoud Abbas, a declarat ca Hamas nu reprezinta poporul palestinian. El a spus acest lucru in timpul unei conversații telefonice cu omologul sau venezuelean Maduro. Politicile și acțiunile Hamas nu reflecta interesele…

- Peste 423.000 de palestinieni au fost fortați sa-si paraseasca locuintele in Fasia Gaza, aflata sub asediu si bombardata de armata israeliana, potrivit Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Numarul persoanelor stramutate in acest teritoriu dens populat de 2,3 milioane de locuitori…