Stiri pe aceeasi tema

- Stavilarele de la Edighiol si Periboina, care controleaza fluxul de apa intre Marea Neagra si Lacul Sinoe, vor fi reabilitate in cadrul unui proiect de investitii in valoare de 15 milioane de euro, a anuntat, vineri, Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a facut, joi, un bilant la un an de cand si-a exercitat mandatul in Parlamentul European, potrivit unui comunicat de presa. Liberalul precizeaza ca a obtinut 8,19 milioane de euro despagubiri pentru inundatiile din Romania. Printre realizarile pe care le trece…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca Romania poate deconta de la Uniunea Europeana cheltuieli de 350 de milioane de euro pentru masurile luate in lupta impotriva Covid-19, dar si de 300 de milioane de euro pentru deciziile economice luate in starea de urgenta si starea de alerta, cum sunt somajul…

- Cel mai mare fond de pensii din Romania si-a vandut pachetul de actiuni detinut la Wirecard cu doar cateva saptamani inainte de izbucnirea scandalului din jurul companiei de plati online din Germania, scrie agentia Bloomberg.

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea de despagubiri in suma de 5.000.000 lei pentru populatia afectata de inundatiile din 29 de judete, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "La propunerea Ministerului Muncii, a fost adoptat un proiect de hotarare de guvern pentru acordarea unor despagubiri…

- Gheorghe Hagi a dat o lovitura in timpul epidemiei de COVID-19, iar din aceasta etapa noul sponsor principal al echipei Viitorul, dar si al Academiei Gheorghe Hagi este compania OMV Petrom, scrie Gazeta Sporturilor.Parteneriatul intre OMV Petrom si echipa Viitorul, patronata de Gheorghe Hagi, cat si…

- Tigarile cu arome, interzise in Romania din 20 mai. Tutunul cu arome sau tigarile mentolate nu se vor mai gasi la vanzare in Romania din 20 mai, ca urmare a unei directive europene ce a fost transpusa in legea 201 din 2016. In țara sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori, iar 16% dintre acestia fumeaza…

- Comisia Europeana a promis ca nu va face economii și va mobiliza toate fondurile disponibile pentru a ajuta statele membre sa reduca impactul social și economic al epidemiei de coronavirus. Astfel, potrivit euractiv.ro, Comisia Europeana a anunțat in urma cu cateva saptamani Inițiativa pentru investiții…