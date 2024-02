Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a oferi ajutor familiilor din Romania care au copiii spitalizați, Fundația pentru Copii Ronald McDonald și McDonald’s au organizat campania anuala de strangere de donații McHappy Day cu mesajul „Donația ta susține optimismul micilor pacienți”.

- Romania se afla implicata intr-o batalie juridica cu gigantul farmaceutic Pfizer din cauza achiziționarii a 28 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Procesul, care ar putea costa țara cel puțin o jumatate de miliard de euro, provine dintr-un contract semnat in perioada de varf a pandemiei, informeaza…

- Peste 1,1 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in Romania, in 2023, in crestere cu 3% fata de anul precedent, jumatate din totalul masinilor noi fiind electrificate, arata o analiza de specialitate, publicata de o platforma specializata online. Conform datelor furnizate de portalul Autovit.ro,…

- Jumatate din mașinile noi au fost electrificate, mașinile second-hand tranzacționate local sunt in creștere constanta in ultimii 5 ani, in timp ce importul de mașini rulate este in scadere cu o treime fața de 2019 In 2023, inmatricularile de mașini noi au crescut cu 10% fața de anul trecut, dar sunt…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut un anunț referitor la creșterea pensiilor pentru aproximativ cinci milioane de romani, incepand cu 1 ianuarie 2024. Potrivit declarațiilor oficiale, aceasta majorare va fi de 1%, reflectand rata inflației, ceea ce inseamna o creștere de 13,8% a valorii…

- Bunuri in valoare de aproape 40 de milioane de forinți, circa 105.000 de euro, au fost furate de un curier roman de 24 de ani din Biharkeresztes, județul Hajdu-Bihar, estul Ungariei, scrie Blikk. Dupa ce a sustras marfa din propriul transport, el a sunat la poliție, anunțand ca a fost jefuit, a precizat…

- Ministerul Finanțelor vrea sa impoziteze pensiile private cu cotele progresive introduse pentru pensiile speciale. Reamintim ca in ultima perioada au existat mai multe incercari de a schimba sistemului Pilonului II de pensii.Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) atrage…

- Cat a cheltuit Romania cu parlamentarii pana in prima jumatate a anului: Peste 100 de milioane de lei pe salarii, deplasari sau telefonie mobila Cat a cheltuit Romania cu parlamentarii pana in prima jumatate a anului: Peste 100 de milioane de lei pe salarii, deplasari sau telefonie mobila Cheltuielile…