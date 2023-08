Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Sepsi, Liviu Ciobotariu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa va trebui sa faca un joc perfect impotriva Bodo/Glimt pentru a spera la un rezultat pozitiv. Calificarea in grupele Conference League ar fi o performanta istorica, a mentionat antrenorul.“Un…

- Farul Constanța și Sepsi sunt la doar doua meciuri distanța de grupele unei competiții europene! Joi, cele doua echipe pe care Liga 1 le mai are in Europa joaca manșa tur in playoff-ul din Conference League! ”Marinarii” o intalnesc pe HJK Helsinki, in timp ce covasnenii joaca impotriva lui Bodo/Glimt.…

- Meciul Farul Constanta - HJK Helsinki, prima manșa a play-off-ului Conference League, programat joi, de la ora 20:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena. Farul este la doua meciuri distanța de cea mai mare performanța europeana din istorie, calificarea in grupele Conference League. …

- Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB vor juca, joi seara, in a doua manșa a turului trei preliminar al Conference League. De la ora 19:00, gruparea covasneana va evolua in deplasare cu echipa Aktobe, din Kazahstan. In tur, la Sfantu Gheorghe, cele doua formații au remizat, scor 1-1 . Partida va fi arbitrata…

- Sepsi e marea favorita a „dublei” cu Aktobe, jucatorii fiind optimiști ca pot ajunge in play-off-ul Conference League. Sepsi - Aktobe se joaca azi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport și DigiSport. Returul are loc 17 august, in Kazahstan, de la 18:00.Caștigatoarea acestei…

- Sepsi - Aktobe, in prima manșa din turul 3 al Conference League, se joaca de la ora 20:00. Sepsi - Aktobe va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport și DigiSport.Returul are loc 17 august, in Kazahstan, de la 18:00. Caștigatoarea acestei duble joaca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt…

- Meciurile dintre Sepsi OSK și Aktobe din turul 3 preliminar al Conference League vor putea fi urmarite pe posturile DigiSport și PrimaSport. Calificata in turul 3 preliminar dupa 6-0 la general cu CSKA Sofia, vicecampioana Bulgariei, Sepsi va putea fi urmarita la treaba și in urmatoarea runda. ...

- Zi mare pentru fotbalul romanesc! CFR Cluj, FCSB, Farul și Sepsi au șanse mare sa mearga mai departe in turul trei din Conference League.Toate cele patru partide retur din turul doi preliminar vor fi vazute la TV, dupa ce drepturile au fost achiziționate inca de la finalul saptamanii trecute. Primul…