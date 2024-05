Pomenirea sfintei muceniţe Teodosia fecioara, cea din Cezareea (aducerea moaştelor) Odata, in vremea persecutiei impotriva crestinilor care dura deja de cinci ani, Sf. Teodosia, in varsta de 17 ani, a vizitat prizonierii crestini condamnati in Pretoriumul din Cezareea, Palestina. Erau Sfintele Pasti si mucenicii vorbeau despre Imparatia lui Dumnezeu. Sf. Teodosia i-a rugat sa o pomeneasca si pe ea cand vor ajunge in fata lui Dumnezeu. Soldatii au prins-o si au dus-o in fata lui Urban, guvernatorul, spunand ca acea fecioara se inchina in fata prizonierilor. Acesta i-a cerut sa jertfeasca la idoli dar a refuzat, marturisindu-si credinta in Hristos. Apoi au torturat-o ingrozitor,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

