- REȘIȚA – Elev in ultimul an la Colegiul Economic reșițean, tanarul Leonard Miu a participat la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1. S-a intors cu trei cuțite, care i-au asigurat prezența in sezonul urmator al concursului. Pentru Leo, e pasiune pura care a inceput dintr-o intamplare.…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, spune ca daca Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, va obține rezultate mai bune decat el in fotbal, atunci el va ieși din fenomen. Gigi Becali administreaza clubul FCSB de la inceputul anului 2003. Acum, finanțatorul vicecampioanei Romaniei spune ca daca…

- Procurorii Parchetului General i-au reținut abia acum pe Ionuț Doldurea, acționar majoritar și administrator al firmei Flagas SRL, al carei depozit de gaze a produs explozia de la de la Crevedia.Avocatul patronilor stației GPL de la Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, inculpați in dosarul exploziilor…

- Gigi Becali a facut praf arbitrajul de la meciul UTA – FCSB și nu și-a atacat decat voalat jucatorii și antrenorii. Singurul despre care a vorbit mai dur a fost Florinel Coman. Patronul este suparat ca favoritul lui a fost eliminat și va rata partida cu CS Universitatea Craiova și i-a transmis ca o…

- Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, anunța ca gruparea din Gruia va fi una dintre contracandidatele la titlu in acest sezon de Superliga. CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe U Cluj, 4-3, in meciul care a inchis etapa cu numarul 6 din Superliga. Ioan Varga, finanțatorul „feroviarilor”, s-a aratat…

- Catalin Moroșanu a dezvaluit ca Gigi Becali i-a propus, la un moment dat sa-i fie bodyguard, insa el a refuzat. Deși ar fi avut beneficii materiale uriașe, a respins cu buna știința oferta milionarului din Pipera și explica acum de ce a ales sa faca asta. Cand era la inceput de drum, in anul 2008, Catalin…

- Alexandra Pacuraru, fiica patronului de la Realitatea Plus, Maricel Pacuraru, a fost amendata cu 10.000 de lei pentru incalcarea drepturilor privind respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, vietii private, onoarei si dreptului la viata privata. Ea l-a atacat pe Andronic in contextul…

- Asociația lui Ștefan Godei a contestat in instanța procesele verbale de constatare in baza carora au fost formulate plangerile contravenționale ale ANPC. Primul dosar a fost inregistrat la Judecatoria Buftea, pe 28 iulie, conform portalul instanțelor de judecata, relateaza Realitatea Plus. Obiectul…