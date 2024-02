Sorin Grindeanu a dat-o la pace cu Realitatea TV dupa i-a reclamat peste tot

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, fața in fața cu Anca Alexandrescu, intr-o ediție incendiara a emisiunii Culisele Statului Paralel Continue reading Sorin Grindeanu, fața in fața cu Anca Alexandrescu: Nimeni din partea Realitatea Plus n-a facut presiuni asupra mea pe subiectul Romprest at Tabu.

- Realitatea TV a refuzat sa puna in aplicare o sanctiune, iar CNA a decis din nou amendarea postului. Consiliul National al Audiovizualului a decis amendarea Realitatea Plus cu 2.500 de lei, scri paginademedia.ro Totul a inceput in luna mai 2023. Realitatea Plus a fost sanctionata atunci cu suspendarea…

- Anca Alexandrescu s-a dus peste Marcel Ciolacu la Palatul Victoria. Apoi l-a cautat și pe Sorin Grindeanu. Dupa o discuție de mai bine de o ora, jurnalista l-a facut pe premier sa se razgandeasca. PSD renunța la embargoul impus comunicatorilor partidului privind prezența in platourile Realitatea Plus.…

- Partidul Social Democrat a anunțat ca nu va mai onora invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, dupa ce, luni, Anca Alexandrescu a spus ca liderul social democraților ar putea sa se descotoroseasca de ministrul Transporturilor

- Invocand solidaritate fața de colegul Sorin Grindeanu, PSD, printr-un anunț facut public marți, spune ca va boicota Realitatea Plus. Prim-vicepreședintele PSD ar fi fost luat la ținta in emisiunile Ancai Alexandrescu. ”Noi vom ține emisiunile in continuare și fara ei”, a spus jurnalista, care crede…

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…

