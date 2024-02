Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a dat-o la pace cu Realitatea TV dupa i-a reclamat peste totSorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD și ministru al Transporturilor, a declarat joi intr-un interviu cu Anca Alexandrescu la Realitatea Plus ca aceasta nu a facut presiuni asupra lui in legatura cu chestiunea Romprest.…

- Invocand solidaritate fața de colegul Sorin Grindeanu, PSD, printr-un anunț facut public marți, spune ca va boicota Realitatea Plus. Prim-vicepreședintele PSD ar fi fost luat la ținta in emisiunile Ancai Alexandrescu. ”Noi vom ține emisiunile in continuare și fara ei”, a spus jurnalista, care crede…

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…

- Invitat la interviurile pe care le realizeaza Anca Alexandrescu, politicianul liberal a raspuns unui tir de intrebari incomode, venite atat din partea telespectatorilor Realitatea Plus, cat și a moderatoarei. Multe dintre ele au vizat poziționarea sa fața de protestul transportatorilor "Cred ca ar trebui…