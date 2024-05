Hristos este raspunsul lui Dumnezeu la drama omenirii, el este dovada iubirii nemarginite a lui Dumnezeu fata de noi, oamenii, in suferinta noastra, spune mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, in Pastorala de Pasti. Acesta inalta o rugaciune pentru cei aflati in nevoi, ”pentru semenii nostri a caror viata este tulburata de razboiul din Ucraina, din Tara Sfanta si din alte parti ale lumii”. Totodata, il roaga pe Dumnezeu ”sa ne lumineze mintea si inima pentru a alege oamenii cei mai potriviti pentru a conduce destinul Tarii: oameni cu frica de Dumnezeu, cu atasament fata de valorile familiei,…