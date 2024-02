Stiri pe aceeasi tema

- Masura ii vizeaza inclusiv pentru cei care utilizeaza material lemnos pentru incalzire In contextul modificarilor legislative survenite in ultima perioada – printre care se numara și Legea privind Venitul Minim de Incluziune (VMI), care a inlocuit Venitul Minim Garantat (VMG), Guvernul a decis menținerea…

- Guvernul a aprobat menținerea in plata, la același nivel, a drepturilor de ajutor de incalzire și suplimentului pentru energie pentru perioada ramasa din sezonul rece 2023-2024, in contextul modificarilor legislative survenite in ultima perioada.Cererile soluționate in toamna anului 2023, cu precadere…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, la inceputul ședinței de Guvern, ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa vina cu impactul bugetar pentru a vedea daca este posibila neimpozitarea pensiilor pana in 3000 de lei. Ideea a fost lansata de PNL, in ședința coaliției, dar Marcel Ciolacu vrea sa vada impactul…

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a declarat sambata, 30 decembrie, intr-o conferința de presa, ca „daca vom vedea in timp ca pragul trebuie ajustat, atunci il ajustam”, cu referire la „legea Ciolacu-Ciuca”, prin care evaziunea fiscala cu un prejudiciu sub un milion de euro nu se va mai pedepsi penal,…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei/Medicina Generala (SNMF) solicita Guvernului, Ministerului de Finante, CNAS sa remedieze “urgent” problema restantelor la platile catre furnizorii din asistenta medicala primara aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Potrivit unui…

- Cosmin Andreica, președintele Europol, a comentat subiectul privind restanțele salariale, dar și refuzul ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, care spune ca nu are ce bani sa le dea sindicatelor din poliție. „Noi nu vorbim despre creșteri salariale. Noi vorbim despre restanțe salariale. La momentul…