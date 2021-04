Stiri pe aceeasi tema

- Cand in aceasta luna capitala a fost inundata de afise si bannere cu numarul 128 pe ele, politia s-a grabit sa le dea jos, sustinand ca sunt insultatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, o infractiune in Turcia, scrie Financial Times. „Unde este suma de 128 miliarde de dolari?“ a…

- Banca Centrala a Turciei (CBRT) a interzis folosirea criptomonedelor si criptoactivelor pentru achizitii de bunuri si servicii, mentionand posibilele pagube ”ireparabile” si riscurile semnificative in urma unor astfel de tranzactii. Aceasta se arata in legislatia publicata in Gazeta Oficiala a tarii,…

- Potrivit datelor cercetarilor analizate și publicate de ComprarAcciones.com , vehiculele electrice au strans in ianuarie 2021 un total cumulat de 6,45 miliarde de dolari. Companiile din industrie au strans fondurile prin fuziuni, achiziții, IPO-uri și alte majorari de capital. Pe baza previziunilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca tara sa doreste sa-si mareasca numarul ''numarul de prieteni'' si sa transforme regiunea intr-o ''insula a pacii'', informeaza AFP. ''Suntem decisi ca in perioada urmatoare sa transformam…

- Turcia doreste sa coopereze cu Franta impotriva ‘terorismului’ si pentru stabilitate in Orientul Mijlociu, i-a spus marti presedintele Recep Tayyip Erdogan omologului sau francez, Emmanuel Macron, intr-un context in care Ankara incearca sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, noteaza AFP. ‘Putem aduce…

- Mai mulți migranți au fost prinși in timp ce incercau sa treaca fraudulos vama. La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu a fost oprit un camion care venea din Turcia in care se ascundeau mai mulți cetațeni sirieni. Camionul transporta frigidere din Turcia. Migranții incercau sa ajunga in Germania.…