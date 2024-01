Valul de aer rece care se indreapta catre Romania a facut dezastru in mai multe țari din Europa precum Franța și Germania, iar in Suedia, temperaturile nu au mai fost atat de scazute de 25 de ani. Ministerul roman de Externe a transmis mai multe avertizari de calatorie pentru Germania și Franța unde este in vigoare un cod roșu de inundații la fel și pentru Suedia unde exista un cod portocaliu de vant și ninsori. Conform ANM , dupa data de 8 ianuarie in țara noastra, temperaturile vor fi scazute, iar in anumite zone ale țarii vom avea pana la –15 grade Celsius. Valul de aer polar responsabil pentru…