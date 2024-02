Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de bucuresteni au fost prezenti in fata sediului Ambasadei Rusiei pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Aleksei Navalnii, informeaza Rador Radio Romania. Zeci de oameni au fost prezenti ieri in fața sediului Ambasadei Rusiei de la București pentru a-i aduce un ultim omagiu disidentului rus Aleksei…

- Flori și lumanari au fost depuse in fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti, in memoria opozantului rus Alexei Navalnii, 47 de ani, decedat vineri intr-o colonie penitenciara din Siberia, informeaza agenția News.ro.Pe trunchiul unui copac aflat pe scuarul de langa ambasada, a fost pus un afis cu imaginea…

- Alexei Navalnii a murit vineri la inchisoarea cu cel mai sever regim posibil din regiunea polara a Rusiei. Incepand din aceeași zi, grupuri de sute de compatrioți ai sai s-au reunit pașnic la Moscova, Sankt-Petersburg, Rostov pe Don și alte orașe ale țarii pentru a-i aduce un ultim omagiu curajosului…

- Cadavrul principalului opozant rus al Kremlinului, Aleksei Navalnii, nu a ajuns la singura morga din Salekhard, orasul din apropierea inchisorii din regiunea arctica unde Navalnii a murit vineri, a declarat telefonic sambata pentru Reuters un angajat al morgii, conform Agerpres. Citește și: De la Novociok…

- Alexei Navalnii, in varsta de 47 de ani, cel mai mare dușman politic al lui Vladimir Puțin a murit. Amintim ca liderul opoziției din Rusia s-a stins din viața in timp ce se afla intr-o inchisoare din Siberia, dupa o scurta plimbare. Dupa ce i s-a facut rau, acesta s-a prabușit. Iata ce spunea Alexei…

