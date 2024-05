Un ucrainean aflat pe munte de 3 zile a fost salvat cu un elicopter SMURD

Stiri pe aceeasi tema

Tanar din Maramureș in stare grava dupa ce a fost lovit de un copac pe care il taiase. A intervenit elicopterul SMURD

- In urma cu puțin timp, a avut loc un accident rutier pe strada Frunzișului din Cluj Napoca. Din informațiile primite, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar o femeie și un minor de 5 au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2…

- Doi tineri ucraineni, de 25 și 26 de ani, au fost salvați de echipajele Salvamont Maramures din zona Varfului Corbu 1696 m. Cei doi au cerut sprijin și au spus ca sunt extenuati si din spusele lor in hipotermie, aflati de cateva zile in munti. O echipa de salvatori montani impreuna cu o echipa a Politiei…

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau au fost alertați in aceasta dupa-amiaza pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat care a fost surprins sub un utilaj, in apropiere de localitatea Marișel. La fața locului s-au alocat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. Preventiv, a…

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp la Cluj-Napoca pe strada Septimiu Albinii. Impactul a survenit intre un autoturism și o motocicleta. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Septimiu Albinii. „Din primele date,…

- O noua operațiune de cautare -salvare in aceasta dimineața a SPJ Salvamont Maramureș in zona de frontiera, Vf Șerban, M-ții Maramureșului. The post A intervenit elicopterul de la Targu Mures Inca un ucrainean ratacit pe munte este cautat de salvamontisti si politisti de frontiera first appeared on Informatia…

- Dispeceratul National Salvamont anunta duminica dimineata ca in ultimele 24 de ore au fost primite 111 apeluri prin care era solicitata interventia de urgenta, 108 persoane fiind coborate de pe munte. Dintre acestea, 109 au necesitat transport la spital. O persoana a decedat. ”In ultimele…