- Doi oameni au murit și 50 au fost raniți, dupa ce un autobuz cu etaj, fara acoperiș, a lovit crengile unui copac dintr-o zona turistica din Mata. Autobuzul supraetajat se deplasa in apropierea satului Zurrieq in momentul accidentului. Dintre oamenii raniți, 6 sunt in stare grava. Doi dintre oamenii…

- Miercuri, 28 martie a.c. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, va lansa programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. La eveniment, care va avea loc la Palatul Victoria, sala Transilvania, vor…

- EUROVISION 2018. Prima tara care si-a anuntat reprezentantul a fost Belgia. Postul public de televiziune VRT a ales-o in urma cu cinci luni pe Laura Groeseneken, in varsta de 27 de ani, sa reprezinte tara in competitia internationala ajunsa la cea de-a 60-a editie. Piesa pe care ea o va interpreta…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…