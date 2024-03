Stiri pe aceeasi tema

- Romania condamna ferm orice forma de terorism și toate atacurile impotriva civililor, informeaza MAE, potrivit Rador Radio Romania. Ministerul roman de Externe a transmis condoleanțe familiilor victimelor atacului terorist comis vineri seara intr-o sala de concerte din Moscova și soldat cu aproximativ…

- ''Fara exagerare, ultimii doi ani au fost de departe cei mai grei din ultimii 30 de ani", a declarat Mihai Popsoi, vicepremier și ministru de Externe al Republicii Moldova, intr-un interviu acordat agenției americane Associated Press citat de stiripesurse.md ''Știm ca Kremlinul va investi o mulțime…

- Ducele de Sussex a acționat in instanța Ministerul britanic de Interne pentru hotararea luata de Comitetul executiv pentru protecția membrilor familiei regale și a personalitaților publice (RAVEC) cu privire la diminuarea nivelului de securitate in timpul vizitelor efectuate in Regatul Unit.

- Franta a impus sanctiuni unui numar de 28 de ”colonisti israelieni extremisti”, pe care-i acuza de ”violente impotriva civililor palestinieni in Cisiordania”, anunta marti Parisul, care precizeaza ca lucreaza la adoptarea unor sanctiuni in acest sens la nivelul Uniunii Europene (UE), relateaza AFP.…

- Vineri, Curtea Internationala de Justitie urmeaza sa se pronunțe in privința unor masuri provizorii pentru a suspenda temporar campania militara a Israelului in Gaza. Anunțul in acest sens a fost publicat de Curtea Internationala de Justitie pe reteaua X, fosta Twitter, scrie CNN. Curtea Internationala…

- Brazilia va lansa o campanie de vaccinare impotriva febrei denga dupa cresterea numarului de cazuriBrazilia va lansa in februarie o vasta campanie de vaccinare impotriva febrei denga dupa o crestere ingrijoratoare a numarului de cazuri la inceputul acestui an, a anuntat luni Ministerul brazilian…

- Arabia Saudita a declarat vineri ca urmareste cu "ingrijorare" evolutia situatiei din vecinul Yemen si a lansat un apel la retinere dupa loviturile efectuate de Statele Unite si Unit impotriva rebelilor houthi, relateaza AFP, citat de Agerpres.Regatul saudit "urmareste cu mare ingrijorare operatiunile…

- Africa de Sud acuza Israelul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de comiterea unor „acte de genocid impotriva poporului palestinian din Gaza”, a anuntat vineri jurisdictia, principalul organism judiciar al Natiunilor Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul israelian de Externe…