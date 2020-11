Stiri pe aceeasi tema

- Doi pacienti in stare grava din Sibiu, diagnosticati cu COVID-19, au ajuns la o clinica din Germania, cu avioane platite de ei, din cauza ca spitalele publice in care erau internati, Spitalul Militar de Urgenta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, nu au ECMO, adica ”plaman articial” functional, potrivit…

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru Covid-19 intr-unul din cele mai mari studii realizate in Marea Britanie, acesta urmand sa analizeze mai multe tratamente potențiale pentru boala provocata de coronavirus, anunța Reuters , citata de hotnews. Pacienții infectați cu noul coronavirus…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Germania a primit recunoaștere la nivel mondial pentru raspunsul sau la pandemie: o combinație de restricții timpurii și stricte, dar și teste pe scara larga, care au permis școlilor și o mare parte a economiei sa se redeschida in timpul verii, scrie New York Times. Dar cazurile s-au triplat in primele…

- La o zi dupa ce i-a indemnat pe americani sa-și depașeasca frica de pandemie, Donald Trump a catalogat, marți dimineața, criza drept o problema a starii de spirit, spunand ca țara „invața sa traiasca” cu virusul – și il aseamana cu sezonul de gripa, scriu jurnaliștii New York Times. Experții in sanatate…

- Pe masura ce se apropie sezonul gripal, unii americani și, in special, parinții, sunt ingrijorați ca, daca aceștia sau copiii lor ar trebui sa se imbolnaveasca, este posibil sa nu fie ușor sa știm ce boala au – gripa sau Covid-19. Corespondentul in zona medicala a New York Times a generat un adevarat…

- Jurnaliștii de la New York Times au disecat fiecare detaliu al episodului Covid-19 prin care trece președintele Donald Trump. In ciuda mesajelor liniștitoare, anumite detalii medicale cheie – inclusiv fluctuația nivelului sau de oxigen și decizia de a incepe tratamentul cu un medicament steroid – au…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…