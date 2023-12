Stiri pe aceeasi tema

- Vrancea a intrat in patrimoniul UNESCO cu un traseu de transhumanta care strabate zece localitati, respectiv Soveja, Naruja, Nistoresti, Tulnici, Paltin, Nereju, Barsesti, Coza, Paulesti, Negrilesti, potrivit Consiliului Judetean (CJ).

- S-a urcat la volan deși bause și a ajuns cu mașina fix in vitrina unui magazin. Evenimentul rutier a avut loc vineri dimineața, pe strada Victoriei din municipiul Targu Jiu. Vitrina magazinului situat in imediata proximitatea a Bisericii Sfinții Imparați Constantin și Elena, peste strada de Complexul…

- Dosarul multinational Transhumanta, stramutarea sezoniera a turmelor, depus de zece tari, intre care si Romania, a fost inscris marti pe Lista reprezentativa a patrimoniului cultural imaterial al umanitatii a UNESCO, la cea de-a 18-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Salvagardarea Patrimoniului…

- In ultimele doua saptamani, un localnic din Soveja este terorizat de prezența lupilor in gospodaria sa. Ultimul atac al lupilor, cand au și lasat in urma lor pagube insemnate, s-a produs sambata seara: cațiva caini și mai multe pasari din curte au fost sfașiate de lupi, potrivit unei postari publicate…

- ANM a emis trei coduri portocalii de tip nowcasting. Vantul, dar și ninsoarea viscolita, pun probleme in anumite zone din țara. Iata cele trei coduri portocalii emise de ANM și valabile pana la ora 10: Cod PORTOCALIU: Valabil de la : 12-11-2023 ora 6:00 pana la : 12-11-2023 ora 10:00 In zona : Zona…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon: Focul lui Sumedru este una dintre cele mai vechi tradiții romanești, marcheaza inceputul anului pastoral și are loc inaintea sarbatorii de Sfantul Dumitru. Copiii de la Școala Gimnaziala „Simion Mehedinți” Soveja au recitat poezii și au jucat hora in jurul focului.…

- Alimentarea cu gaze naturale va fi sistata timp de doua zile in mai multe localitati din judetul Vrancea pentru relocarea conductei magistrale care intersecteaza traseul Autostrazii Moldovei A7, a informat, marti, Distrigaz Sud Retele.