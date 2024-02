Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- Ornella Matraxia, mama unui italian inchis in inchisoarea Poarta Alba din Romania pentru trafic de droguri e indignata de condițiile „dezastruoase” in care iși ispașește pedeapsa fiul e.

- „Fiul meu este inchis in condiții șocante!” Mama lui Filippo Mosca, tanarul de 29 de ani din Caltanissetta care este incarcerat de aproape noua luni in inchisoarea Porta Alba, din Constanța, cere ajutor, dupa condamnarea de 8 ani și 6 luni pentru internațional de droguri, scrie site-ul de știri Il Fatto…

- Din Ungaria pana in Romania. Ilaria Salis nu este singura italianca reținuta in strainatate in "condiții inumane". "Ma ocup de un caz similar in Romania, cel al lui Filippo Mosca, un italian din Caltanissetta care a mers la un festival de muzica in luna mai a anului trecut. Intr-un proces farsa, tanarul…

- ”In anul 2023, pe fondul eforturilor extinse ale autoritatilor de a stopa activitatile de trafic ilicit de la granitele tarii, peste 150 de milioane de tigarete de contrabanda au fost capturate pe teritoriul Romaniei, la o valoare pe piata neagra de aproape 110 milioane de lei (22 milioane de euro).…

- Massimo Pedrazzini (65 de ani), actualul selecționer al naționalei de fotbal feminin Romania U19, a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Radu Dragușin (21 de ani), unul dintre cei mai curtați fotbaliști din Europa in aceasta perioada. Radu Dragușin nu a ratat niciun minut in acest sezon de Serie…

- Media anuala a contrabandei cu tigarete a crescut in acest an cu peste un punct procentual, pana la 8,2% din totalul consumului, comparativ cu 7,1% in 2022, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel.In noiembrie 2023, piata neagra a tigaretelor se situa la 8,5% din totalul consumului,…

- Piata de moda este luata cu asalt de branduri turcesti. LC Waikiki este cel mai important actor turc din moda romaneasca, cu zeci de magazine si afaceri de 300 mil. lei, dar si branduri precum Koton sau D’s Damat s-au extins puternic, anunța Ziarul Financiar.Piata locala de moda e dominata de branduri…