Fotografia unei structuri metalice misterioase aparuta la sfarsitul lui noiembrie la Batca Doamnei/Piatra-Neamt, in apropiere de cetatea dacica Petrodava, face inconjurul presei anglo-saxone, dupa ce obiectul triangular a disparut la fel ca in episodul american. Și in SUA și in Romania, totemul a fost vazut in zone protejate, fara sa si existat un aviz pentru […] The post Un totem metalic, urmarit din deșertul Utah/SUA, pana la Batca Doamnei/Neamț de vanatorii de mistere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .