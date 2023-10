Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii, cu varste in 4 și 10 ani, au fost raniți in Piața Constituției din București, dupa ce vantul a rasturnat un tobogan la Festivalul Oktoberfest.La data de 28 octombrie 2023, in jurul orei 14.10, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 17, in…

- Mai multi copii care se aflau pe un tobogan amplasat in Piata Constitutiei din Bucuresti unde era organizat festivalul Oktoberfest s a rasturnat in aceasta dupa amiaza din cauza unor rafale de vant.Conform realitatea.net, 12 copii care se aflau in interior s au ranit.Minorii au fost transportati la…

- Un tobogan gonflabil in care se aflau mai mulți copii s-a rasturnat sambata, 28 octombrie, in Piața Constituției din București, la Festivalul Oktoberfest.Patru copii au fost raniți ușor și transportați la spital, este vorba despre patru baieți care au 4, 7, 8 și 10 ani, au declarat surse apropiate anchetei…

- Un tobogan care se afla in centrul Capitalei acolo unde era organizat festivalul Oktoberfest s-a rasturnat din cauza unor rafale de vant. 12 copii se aflau in interior și s-au ranit. Aceștia au fost transportați la spital cu diferite rani insa toți se afla in afara oricarui pericol.George Epurescu,…

- Video | Scene dramatice in bucurești: Barbat imobilizat, salvat de polițiști din apartamentul cuprins de flacariUn barbat imobilizat a fost salvat de polițiști, miercuri, dupa ce apartamentul sau, situat in Sectorul 3 din București, a fost cuprins de flacari, anunța Mediafax. Polițiști din…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 au fost sesizați, duminica, in jurul orei 20.00, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca un vecin i-ar fi provocat vatamari animalului sau de companie.La fața locului s-au deplasat polițiști din…

- Politistii efectueaza cercetari dupa ce doi minori de 14 ani, de la clubul Dinamo, s-au taiat la maini cu un cutit, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare. La data de 19 septembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 6 Politie au…

- Un barbat de 42 de ani a fost reținut dupa ce a escaladat o schela metalica și a intrat in apartamentul unei femei de unde a furat mai multe bijuterii, stilouri și obiecte de valoare, in valoare de 5.000 de euro.Politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția…