Ramon Radosav, muzicianul nascut in Timișoara care a activat de-a lungul anilor in trupe ca Ultimatum, Amala sau Cargo, implinește astazi 56 de ani, ocazie cu care ii uram La Multi Ani! Fostul membru al formației Cargo este stabilit de mulți ani in New York și a mai susținut in ultimii ani concerte alaturi de