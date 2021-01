Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Alba, la data de 4 ianuarie 2021, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au identificat si retinut pe un tanar de 23 de ani, din Cugir, care locuieste fara forme legale in Cetea, comuna Galda de Jos, drept principal suspect de savarsirea a doua fapte de furt.Furtul a fost raportat…

- Un tanar a fost retinut de politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, pentru furt, dupa ce a incercat sustras un autoturism pe care a l-a impins pe o distanta de 1 kilometru pentru ca nu reusea sa il porneasca.

- Un tanar a fost reținut de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, pentru furt. Potrivit polițiștilor, in noaptea de Revelion, fiind sub influența alcoolului, ar fi furat un autoturism și, pentru ca nu a reușit sa il porneasca, l-a impins un kilometru, apoi s-a apucat sa il repare. Pentru…

- Ieri, 4 ianuarie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au identificat și reținut pe un tanar de 23 de ani, din Cugir , care locuiește fara forme legale in Cetea, comuna Galda de Jos, ca persoana banuita de savarșirea a doua fapte de furt in legatura cu care polițiștii au fost sesizați…

- Un tanar a fost reținut de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, pentru furt. In noaptea dintre ani, fiind sub influența alcoolului, ar fi furat un autoturism și, pentru ca nu a reușit sa il porneasca, ar fi furat și o baterie de pe un utilaj agricol. In final a abandonat atat autoturismul…

- Un tanar a fost reținut de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, pentru furt. In noaptea dintre ani, fiind sub influența alcoolului, ar fi furat un autoturism și, pentru ca nu a reușit sa il porneasca, ar fi furat și o baterie de pe un utilaj agricol. In... Articolul Revelion „de poveste”…

- Judecatorii au dat o prima sentința in cazul accidentului petrecut in urma cu aproape un an de zile, in noaptea de Revelion, in satul Liteni, comuna Moara, unde un tanar ieșit in strada pentru a sarbatori a fost lovit violent și accidentat mortal de o mașina condusa de un tanar care a plecat mai ...

- Un tanar din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus baut și a ajuns cu mașina in afara șoselei. Accidentul s-a petrecut la Coșlariu. Potrivit IPJ Alba, luni dimineața, in jurul orei 4.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DJ 107B, […]…