Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat puternic in 2020 sportul mondial, ducand la amanarea marilor evenimente sportive, inclusiv a Jocurilor Olimpice, dar si la anularea mai multor competitii. A fost cel mai tulbure an in sport de dupa al Doilea Razboi Mondial. Sportivii au fost nevoiti sa se…

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Agentiei Reuters, preluate de Hotnews, in conditiile in care nou tulpina a virusului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor.…

- Dupa ce in urma cu mai bine de o saptamana Spitalul Județean Buzau a primit o donație constand in trei ventilatoare pentru pacienții care nu pot respira spontan din partea firmei SC. B.T.L. Romania aparatura medicala S.R.L., in valoare de peste 150.000 lei, care au ajuns la ATI, pentru pacienții cu…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol…

- Dupa mai multe saptamani de speculatii, studioul Warner Bros. a confirmat ca filmul ''Wonder Woman 1984'' va fi lansat in SUA in ziua de Craciun atat in cinematografe, cat si pe platforma HBO Max, fara un cost suplimentar pentru abonati, relateaza EFE. In ceea ce priveste…

- Riscul de infectare cu COVID-19 este unul foarte ridicat, mai ales în aceasta perioada. Numarul cazurilor crește în mod accelerat, iar foarte recent România a depașit pragul de 10.000 de infectari raportate în doar 24 de ore. …