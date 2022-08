Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Maicanești a fost gasit vinovat de ucidere din culpa și a fost condamnat, luna trecuta, la inchisoare cu suspendare, in urma unui accident mortal de circulație pe care l-a provocat acum doi ani. Din ce s-a stabilit in timpul anchetei, totul a avut loc pe 22 iunie 2020, in jurul orei 17.42,…

- Un oradean a mers cu mașina prin Sibiu cu o viteza de 125 de kilometri pe ora. Politistii au incercat sa-l opreasca, insa el si-a continuat drumul. In comuna Cristian a lovit o masina care circula regulamentar.

- Au participat probabil la aceasta acțiune preventiva toate echipajele Biroului Rutier de la Botoșani, pe Calea Naționala, pentru ca strada s-a umplut de polițiști și autospeciale de Poliție. Și, un lucru mai inedit, au luat parte la razie și ofițerii de la Serviciul Investigații Criminale,…

- Doi barbati au recunoscut ca au incercat sa mituiasca politisti rutieri pentru ca acestia sa nu isi indeplineasca atributiile de serviciu, unul dintre inculpati fiind depistat la volan sub influenta cannabisului.

- Un autoturism care a incercat sa forteze barierele de protectie de la intrarea in Vatican, in timp ce Suveranul Pontif tinea predica de duminica in fata a peste 20 de mii de oameni, a fost oprita cu focuri de arma.

- Vineri, 3 iunie, politiștii din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului au procedat la punerea in executare a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti, pe numele unui barbat din satul Parteștii de Sus, comuna Cacica. Acesta a fost condamnat sa execute pedeapsa…

- Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare a dispus zilele trecute punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui inculpat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, prevazuta de art. 335 al. 1 Cod penal și de conducerea unui vehicul…

- Un tanar de 26 de ani din Galati a fost retinut dupa ce a condus sub influenta unor substante psihoactive si avand permisul anulat. Atunci cand politisti au incercat sa il opreasca, el a refuzat sa se conformeze, fiind urmarit in trafic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…